Dışişleri Bakanlığı'ndan Hırvatistan’da kaçırılan yurttaşa ilişkin açıklama: Dönüşü sağlanıyor

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Hırvatistan'da kaçırılan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Muhammed Çolak'ın, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna üzerinden Türkiye'ye dönüşünün sağlanmakta olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmaktadır."

Hırvatistan’da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmaktadır. https://t.co/NR0L7YG8Lc — T.C. Dışişleri Bakanlığı Destek (@disisleridestek) August 11, 2024

Bakanlık yetkilileri, Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair gelen bilgilerin ardından dün Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temasa geçmişti.