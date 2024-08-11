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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hırvatistan’da kaçırılan yurttaşa ilişkin açıklama: Dönüşü sağlanıyor

Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'da fidye için kaçırıldığı iddia edilen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Muhammed Çolak'ın Türkiye'ye dönüşünün sağlandığını duyurdu.

Güncel
  • 11.08.2024 12:52
  • Giriş: 11.08.2024 12:52
  • Güncelleme: 11.08.2024 17:26
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hırvatistan’da kaçırılan yurttaşa ilişkin açıklama: Dönüşü sağlanıyor
Fotoğraf: DepoPhotos

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Hırvatistan'da kaçırılan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Muhammed Çolak'ın, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna üzerinden Türkiye'ye dönüşünün sağlanmakta olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmaktadır."

Bakanlık yetkilileri, Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair gelen bilgilerin ardından dün Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temasa geçmişti.

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