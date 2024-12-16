Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Golan Tepeleri tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletmesini 'şiddetle kınadı'.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Esad'ın devrilmesinin ardından ülkenin güneyindeki askerî varlığını genişleten İsrail, başkent Şam'ın 25 kilometre kadar güneybatısına gelmişti.

İşgalin 'geçici' olduğunu savunan İsrail, dün gece de Suriye'nin batısındaki Lazkiye ve Tartus'a hava saldırısı düzenlemişti.

1967'de Golan Tepelerini işgal eden İsrail, 1981'de ise tek taraflı olarak ilhak etmişti.