Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in alıkoyduğu vekiller için açıklama

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda dün yasa dışı şekilde ele geçirdi.

Ekim ayının ilk haftasında İtalya’nın Otranto kentinden yola çıkan filoda doktorlar ve basın mensupları ile birlikte 3’ü İsrail vatandaşı olmak üzere çok sayıda aktivist vardı. İsrail’in yasadışı alıkoyduğu filonun amiral gemisi Vicdan’da Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer alıyordu.​​​​​​

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu'ndaki Türk vatandaşları için yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında milletvekillerinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirildikleri belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’a ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına getirilmişlerdir.

Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye’ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır.

Diğer 18 vatandaşımız ise Ketziot Gözaltı Merkezi’ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv'deki Konsolosluk yetkililerimizin bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir.

Vatandaşlarımızın bir an evvel ülkemize dönmeleri için gerekli girişimler tamamlanmış olup, özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil, tüm tedbirler alınmaktadır."