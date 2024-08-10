Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in okul saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin katledildiği saldırıya tepki gösterdi.

Katliama ilişkin yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, saldırının İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin, kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek amacı taşıdığını ifade etti.

"İNSANLIĞA KARŞI YENİ BİR SUÇ"

"İsrail, Gazze şehrinin Derec Mahallesi'ndeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir" ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail'i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörlerin bu suça ortak olduğu vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Binlerce kişinin sığındığı okula düzenlenen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.