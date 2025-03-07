Dışişleri Bakanlığı'ndan Lazkiye'deki çatışmalara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin batısındaki Lazkiye bölgesinde HTŞ karşıtı silahlı gruplarla yeni Suriye yönetimi arasında devam eden ve dün gece şiddetlenen çatışmalara ilişkin açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada çatışmanın sorumlusu olarak HTŞ karşıtı silahlı güçler gösterildi.

Açıklamada, "Bu tür kışkırtmaların, Suriye’nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir" denildi.

'Lazkiye ve Çevresinde Yaşanmakta Olan Gelişmeler Hakkında' başlığıyla yapılan açıklama şu şekilde:



"Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulmaktadır. Böylesi kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilim ve güvenlik güçlerinin hedef alınmış olması, Suriye’yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek niteliktedir.



Bu tür kışkırtmaların, Suriye’nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir. Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir."