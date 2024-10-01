Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Lübnan' açıklaması: Vatandaşlarımızın tahliyesi için planlar hazırlandı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan’daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır" denildi.

Bakanlık, yurttaşlara, "Muhtemel tahliye kararına ilişkin olarak Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir" çağrısını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: