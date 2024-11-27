Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan-İsrail ateşkesi hakkında ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasında dün akşam varılan ve bu sabah uygulanmaya başlayan ateşkes anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz. İsrail'in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan'da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskı kurulmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Lübnan'da iç barışın tesisi için gerekli desteği sunmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Gazze'de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in saldırgan politikalarına son vermesi gerektiğini hatırlatmak isteriz."