Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Mali'ye seyahat etmeme konusunda uyardı.

Bakanlık, Mali'ye yönelik güvenlik ve seyahat duyurusu yayımladı.

Mali'deki güvenlik durumunun, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz ettiği belirtilen duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Mali'ye seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir."

Öte yandan, gelişmelere dair duyuruların, Türkiye'nin Bamako Büyükelçiliği resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin faydalı olacağı vurgulandı.