Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal'e seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’deki güvenlik durumuna ilişkin yurttaşları uyardı.

Bakanlık, ülkedeki son gelişmeler nedeniyle Nepal’e seyahat edecek yurttaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Bakanlık duyurusunda, zorunlu olmadıkça Nepal’e seyahat edilmemesi, ülkede ikamet eden veya geçici olarak bulunan yurttaşların ise tedbirli davranmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edildi.

Yurttaşların gelişmelerle ilgili bilgilere, Nepal’e akredite Yeni Delhi Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabileceği kaydedildi.

Acil durumlarda ise aşağıdaki numaralardan destek alınabileceği belirtildi:

• Yeni Delhi Büyükelçiliği: 91 920 532 12 35

• Nepal Fahri Konsolosluğu: 977 980 812 56 96

• Konsolosluk Çağrı Merkezi: 90 312 292 29 29