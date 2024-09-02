Dışişleri Bakanlığı'ndan Netflix dizisi açıklaması: Kara propagandaya hizmet ediyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan Netflix'te yayınlanacak olan Famagusta adlı diziye ilişkin açıklama geldi.

Bakanlık, "dizinin tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet ettiğini" açıkladı.

Bakanlığa ait X (Twitter) hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir

Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir.

Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir.



Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs… — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 1, 2024

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, "Famagusta" dizisine tepki göstererek, "Tarihi gerçekler senaryolar ile örtülemez. Dijital yayın platformları Rum propagandasına alet olmamalıdır" ifadesini kullandı.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Enosis hayalleriyle darbeye kalkışan, Kıbrıs Türkü'nü çocuk, yaşlı ayırmadan katleden Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti. Bu zalimliğin izleri bugün hala KKTC'de açıkça görülmekte, hala Kıbrıs Türklerine ait toplu mezarlar bulunmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Barış Harekatı ile başlayan ve yarım asra varan huzur ortamını, sahadaki KKTC devleti gerçekliğini değiştiremezler. Barış harekatı olmasa, bugün Gazze'de yaşanan katliamların, fırsatını bulduklarında Kıbrıs Türkü'ne de reva görülmeyeceğini kim garanti edebilir."