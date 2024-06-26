Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'e taziye mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijer’in Tillabery bölgesinde dün gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığını ve Nijer halkına taziyelerini sunduğu bir mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nijer’in Tillabery bölgesinde dün (25 Haziran) gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda can kaybı olduğu ve yaralılar bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, Nijer halkına taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.