Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan açıklaması

Türkiye, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü biçimde kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pahtunhva eyaletinde bir polis karakoluna yönelik düzenlenen saldırının en güçlü bir şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin terörün her türü ve tezahürüne karşı mücadelesinde Pakistan ile dayanışma içinde olmaya devam edeceği" vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Dün Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis noktasına düzenlenen saldırıda 15 polisin öldüğü bildirilmişti.

Dawn gazetesinin haberine göre, polis tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Bannu bölgesinde Fateh Khel polis noktasına patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendiği aktarılmıştı.

Açıklamada, saldırı sırasında polis noktasında toplam 18 personelin bulunduğu, 15'inin hayatını kaybettiği, 3'ünün de yaralandığı belirtilmişti.

Patlamanın ardından saldırganların polis noktasına farklı yönlerden ağır silahlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, intihar saldırısının polis noktasını tamamen yıktığı, bölgede konuşlu zırhlı aracın da kullanılamaz hale geldiği kaydedilmişti.

Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda da ağır hasar meydana gelirken bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edilmişti.