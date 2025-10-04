Dışişleri Bakanlığı'ndan Sumud Filosu açıklaması: Türk vatandaşları ne zaman getirilecek?

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkeye döneceğini bildirdi.

Keçeli, nihai sayının henüz kesinleşmediğini, söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer almasının planlanlandığını söyledi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Keçeli, şunları kaydetti:

"İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir. Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir. Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır."

İsrail, soykırımı altındaki Gazze'ye insanî yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırmış, yüzlerce aktivisti gözaltına alarak sınırdışı etmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, dün yaptığı açıklamada da Türk vatandaşlarının İsrail'den hızlı şekilde tahliye edilmeleri için çalışıldığını ve bu kapsamda bugün özel bir uçakla Türkiye'ye getirilebileceklerini söylemişti.

FİLODA KAÇ TÜRK VATANDAŞI VAR?

Filoda 56 Türk vatandaşı olduğu belirtilse de bazı aktivistler çifte vatandaş olduğu için kaçının Türkiye'ye getirileceği henüz netleşmedi. Bu konuyla ilgili de dün açıklama yapan Keçeli, "Gelinen aşamada yüzlerce aktivistin İsrail tarafından alıkonulduğunu biliyoruz. Bunun arasında 50'ye yakın vatandaşımız da bulunmakta. Bazı vatandaşlarımızın çifte vatandaş olmasından dolayı kesin bir rakam vermemiz mümkün olamıyor" demişti.

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu bidliren Keçeli, "Konsolosluk görevlilerimiz vatandaşlarımızla ilk kez gözaltı merkezinde bir araya geldiler. Doğrudan ilk kez temas kurdular. Bize ilk gelen bilgilere göre vatandaşlarımızın genel sağlık durumunda endişe edecek bir durum bulunmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

2 Ekim'de Gazze'ye yaklaşırken İsrail güçlerinin saldırdığı filodaki 40 tekne durdurulmuş ve en az 450 aktivist İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. İsrail, aktivistlerin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.