Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump açıklaması: "Halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır"

Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırıyı kınadı. Bakanlık, "Söz konusu suikast girişimi, aynı zamanda halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'a, seçim kampanyası sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

"Suikast girişimi, aynı zamanda halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır" denilen açıklamada seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için temennide bulundu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"ABD eski Başkanı ve yapılacak seçimlerde Başkan adaylarından olan Donald Trump’a, Pennsylvania eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz.

Söz konusu suikast girişimi, aynı zamanda halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır. Demokratik siyasete şiddet, darbe ve diğer gayrımeşru yollarla müdahale edilmesi kabul edilemez.

ABD’de düzenlenecek seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini temenni ediyoruz."