Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump açıklaması: "Halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır"
Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırıyı kınadı. Bakanlık, "Söz konusu suikast girişimi, aynı zamanda halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır" ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'a, seçim kampanyası sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
"Suikast girişimi, aynı zamanda halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır" denilen açıklamada seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için temennide bulundu.
Bakanlığın açıklaması şöyle:
"ABD eski Başkanı ve yapılacak seçimlerde Başkan adaylarından olan Donald Trump’a, Pennsylvania eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz.
Söz konusu suikast girişimi, aynı zamanda halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır. Demokratik siyasete şiddet, darbe ve diğer gayrımeşru yollarla müdahale edilmesi kabul edilemez.
ABD’de düzenlenecek seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini temenni ediyoruz."
Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.
Olayda mitinge katılanlardan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
ABD Gizli Servisi, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı "suikast girişimi" olarak tanımlamıştı.
FBI, Trump'a yönelik suikast girişimi düzenleyen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.