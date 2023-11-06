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Dışişleri Bakanlığı önünde Blinken karşıtı slogan atan kadın gözaltına alındı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi sırasında Filistin bayrağı açarak slogan atan kadın gözaltına alındı.

Güncel
  • 06.11.2023 15:15
  • Giriş: 06.11.2023 15:15
  • Güncelleme: 06.11.2023 15:26
Kaynak: DHA-İHA
Dışişleri Bakanlığı önünde Blinken karşıtı slogan atan kadın gözaltına alındı
Fotoğraf: DHA

Dışişleri Bakanlığı önünde Filistin bayrağı açarak slogan atan kadın gözaltına alındı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Bilinken, Türkiye ziyareti kapsamında Dış İşleri Bakanlığı'nda Bakan Hakan Fidan ile 2.5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.   

Görüşme sırasında Dışişleri Bakanlığı önüne gelerek slogan atan bir kadın gözaltına alındı.

Polis, Bakanlığın önünde Filistin bayrağı açarak ve 'Bebek Katili Blinken' sloganı atan kadını gözaltına aldı.

Fotoğraf: DHA

Kadın, ise “İçeride bir çocuk katili var", “Bebek Katili Blinken” sloganı attı.

Hakan Fidan-Blinken görüşmesi sona erdi
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