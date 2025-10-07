Dışişleri Bakanlığı: Sumud Filosu'nda İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı Ürdün'e geçti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu’nda yer alan ve günlerdir İsrail’de tutulan 14 Türk vatandaşının Ürdün'e geçtiğini bildirdi.

14 kişi, bugün Ürdün üzerinden Türkiye'ye getirilecek.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Keçeli, şunları kaydetti:

"İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 14'ü bu sabah karayoluyla Ürdün'e geçtiler. Amman'dan havayoluyla ülkemize gelecekler ve filo katılımcısı vatandaşlarımızın tamamı Türkiye'ye dönmüş olacak."

36 TÜRK VATANDAŞI TÜRKİYE’YE GETİRİLMİŞTİ

Küresel Sumud Filosunda alıkonulan 36’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 aktivist cumartesi günü Türk Hava Yolları'nın (THY) özel bir seferiyle Türkiye'ye getirilmişti.

Türkiye'ye dönen aktivistler arasında Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşları da yer alıyordu.