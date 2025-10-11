Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve Suriye arasında toplantı düzenlenecek

Ankara'da, Türkiye ile Suriye arasında gelişmeler ele alınacağı bir toplantı düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı, yarın yapılacak toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yarın Türkiye ile Suriye arasında, "güvenlik alanındaki işbirliği" ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantının gerçekleştirileceği ifade edildi.

Söz konusu toplantısının Ankara’da düzenleneceğini bildirildi.

Açıklamada, toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriyeli yetkililerin katılacağı kaydedildi.