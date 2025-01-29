Dışişleri Bakanlığı: "Üç Türk vatandaşı İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti"

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışan üç Türk vatandaşının, İsrail’in bölgede düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kaçak yollarla Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir.

Merhum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Naaşların ülkemize en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemler yürütülmektedir.

Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere; İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir."

NE OLMUŞTU?

Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk isimli vatandaşların aileleri, Özdemir, Kaya ve Baydenk'ten 11 Ocak'tan beri haber alınmadıklarını resmi makamlara bildirmişlerdi. Lübnan sınırında kayboldukları belirtilen üç Türk vatandaşının, daha önce de sahte isimlerle kaçak yollardan İsrail'e gittikleri ve iki ila üç yıl arasında İsrail de çalıştıktan sonra sınırdışı edildikleri öğrenildi. Üç Türk vatandaşının bu sefer de çalışmak üzere Lübnan’dan İsrail'e yasadışı yollarla geçmeye çalıştıkları biliniyor.

Özdemir, Kaya ve Baydenk ile son temas, sınırın Lübnan tarafındaki Dov Dağı Şeba Çiftlikleri bölgesinde olmuştu. İsrail basınında 11 Ocak akşam saatlerinde sınırı geçmeye çalışan kimliği belirsiz üç kişinin, İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin hava saldırısı sonucu etkisiz hale getirildiği bilgisi yer aldı. Söz konusu kişilerin Türk vatandaşı olabileceği ihtimali üzerine Beyrut ve Tel Aviv Büyükelçilikleri yerel makamlarla temasa geçti. Yetkili makamlardan edinilen bilgiye göre, 11 Ocak günü yaklaşık 20 kişilik ve çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan bir grup, Lübnan üzerinden İsrail'e kaçak yollar üzerinden geçmeye çalıştı. Söz konusu grubun uluslararası bir organize suç örgütü ile belli bir ücret karşılığı anlaşarak İsrail'e geçmek istediği öğrenildi. Örgüt, canlı lokasyon yollayarak vatandaşları belli noktaya yönlendirdi.

Özdemir, Kaya ve Baydenk, 11 Ocak akşamı İsrail'in Lübnan sınırında yaptığı insansız hava aracı operasyonu sonucunda hayatını kaybetti. Ailelerin yakınları, insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulundu.