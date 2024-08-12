Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a yangın söndürme uçağı ve helikopter yollayacak

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yakınlarında başlayan yangınların söndürülmesi konusunda Dışişleri Bakanlığı’ndan yazılı açıklama yapılarak yangınlarla mücadele eden Yunanistan’a destek amacıyla yangın söndürme uçağı ve helkopter gönderilmesi konusunda çalışma başlatıldığı bildirildi.

Yapılan yazılı paylaşımda, “komşumuz Yunanistan’a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bakanılktan yapılan açıklama şu şekilde:

“Atina’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan’a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.”