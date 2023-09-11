Dışişleri Bakanlığından Libya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Libya’yı etkileyen kasırgada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Libya’yı dünden bu yana etkisi altına alan ve ülkenin özellikle doğu kıyılarını vuran Daniel Kasırgası nedeniyle çok sayıda Libyalı kardeşimizin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş Libya halkına ve Libya’ya başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi bu doğal afet karşısında da kardeş Libya’ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır” denildi.