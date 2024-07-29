Dışişleri Komisyon toplantısından çıkarıldılar

Politika Servisi

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, DEVA Partisi milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Burak Dalgın, Dışişleri Komisyon toplantısından dışarı çıkarıldı.

MA’nın haberine göre komisyon toplantısından çıkarılmalarının Meclis tarihinde bir ilk olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “Duvarda, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ yazıyor, ama milletvekilleri dışarı çıkarılıyor. Biz gizli oturumlara da katıldık. Herkes biliyor. Genel Kurul’da, gizli oturumlara tüm milletvekilleri katıldı, katılıyor. Ancak burada, komisyonda bir iç tüzük maddesi ileri sürülerek Komisyon Başkanı, komisyon toplantısından çıkmamızı istedi. Biz, bu komisyonda kalabilirdik. Bürokratları tuttu, milletvekillerinin dışarı çıkmasını istedi. Yazıklar olsun. Anayasa ilkeleri apaçık ortadadır. Bugün Meclis Dışişleri Komisyon Başkanı ve AKP ve MHP milletvekilleri, komisyonun bu kararına destek vererek bir skandala imza attı’’ ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu “Dışişleri Komisyonu Başkanı bu milletin Meclis’ine bir darbe yapmıştır. 15 Temmuz’da bir darbe yapıldığını söyleyenler bugün bu Meclis’in Komisyonu’na, bu Meclis’e, milletvekillerine, millete bir darbe yapmıştır’’ dedi.