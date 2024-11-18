Dışişleri'nden, Almanya'da kaybolan imamla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da bir süredir haber alınamayan imama ilişkin soruşturmanın takip edildiğini duyurdu.

Türkiye'den yaklaşık 2 ay önce görevlendirme ile Almanya'ya giden Fatih Eryılmaz'ın 6 Kasım Çarşamba gününden bu yana kayıp olduğu kaydedildi.

Duisburg şehrinde görev yapan imam Fatih Eryılmaz'ın son olarak bir mağazanın parkında görüldüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, imamın bulunması için gerekli girişimlerin yapıldığı ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Duisburg/Rheinhausen Eyüp Sultan Camii'nin 6 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Din Görevlisi Fatih Eryılmaz'a ilişkin Almanya'da yürütülen soruşturma Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Vatandaşımızın bir an evvel, sağ salim ailesine kavuşması için gerekli tüm girişimler yapılmaktadır."