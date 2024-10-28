Dışişleri'nden Çad Gölü'nde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Çad Gölü vilayetindeki bir askeri tesise düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Çad Gölü vilayetindeki bir askeri tesise 27 Ekim gecesi düzenlenen terör saldırısı sonucunda yaklaşık 40 Çadlı askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Çad halkına taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.