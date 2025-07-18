Dışişleri'nden Schengen açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarında iyileştirmeler öngören Uygulama Kararı'nın memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlık, AB Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarında iyileştirmeler öngören kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun, Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarında iyileştirmeler öngören 15 Temmuz 2025 tarihli Uygulama Kararı'nın memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, ilgili Türk kurumları ve AB Komisyonu'yla beraber, Türk vatandaşlarının Schengen vize başvuru süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Avrupa Komisyonu'nun kararına göre; söz konusu şartları sağlayan kişiler için vize şartları ve süreleri şu şekilde olacak:

• Önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla 6 aylık vize verilecek.

• 6 ay geçerli olan önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla, 1 yıllık vize verilecek.

• Önceki 1 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara 3 yıllık çok girişli vize verilecek.

• Önceki 3 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuranlara 5 yıllık çok girişli vize verilecek.

• Bununla birlikte vize süresi hiçbir şekilde pasaport süresini aşamayacak ve vizenin geçerlilik süresi, pasaport süresi bitiminden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.