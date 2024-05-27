Dışişleri Teşkilatlandırma Vakfı bu hafta görüşülecek

Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ise salı günü toplanacak. Komisyonda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, komisyon üyelerine bilgilendirme yapacak. Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasını araştırma komisyonu toplanacak.

Komisyonda, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu üyelere sunum yapacak. İnsan Kaklarını İnceleme Komisyonu’nun Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, ceza infaz kurumları ziyaret programını görüşmek üzere salı günü toplanacak. TBMM Plan Bütçe Komisyonu perşembe gün toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel yapısıyla ilgili değişiklikler içeren TSK Personel Kanununda Değişiklik Teklifi’nin de bu hafta komisyon gündemine alınması bekleniyor.