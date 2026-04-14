DİSK, 1 Mayıs afiş ve bildirisini yayımladı: "İşçiler birleşir, bu düzen değişir"

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs İşçi Bayramı'na giderken afiş ve bildirilerini yayımladı.

"İşçiler birleşir, bu düzen değişir" başlıklı bildiride, ülkeyi yönetenlerin halkın desteğini kaybettikçe "siyasallaşmış yargı" aracılığıyla iktidarda kalmaya çalıştığına değinen Konfederasyon, bildirisinde "Ancak biz biliyoruz ki 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir'. Biz biliyoruz ki bu adaletsiz düzen kaderimiz değildir. Bu düzeni değiştirmenin yolu bellidir: işçiler birleşir ve bu düzen değişir" dedi.

"Tezgâh başındaki, plazalardaki, inşaatlardaki, madenlerdeki, hastanelerdeki, belediyelerdeki, atölyelerdeki, fabrikalardaki işçilerden daha büyük bir güç yoktur. Ayrımcılıklara, eşitsizliklere ve şiddete karşı sesini yükselten kadınları; barikatları aşarak meydanları dolduran gençleri; demokrasiye ve Cumhuriyet’e sahip çıkan milyonları hiçbir güç yenemez. Nerede olursak olalım, hangi işkolunda olursak olalım, yakamızın rengi ne olursa olsun; örgütlü olalım. Örgütlü olduğumuzda, sendikalı olduğumuzda ülkemizin ve hayatımızın kaderini değiştirecek büyük bir güç olabiliriz. Gücümüz birliğimizden gelir! Birlik, Mücadele ve Dayanışma irademizi 1 Mayıs meydanlarında gösterelim" çağrısı yapılan bildirinin devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün işçiler ve emekçiler olarak ülkemizdeki ekonomik ve toplumsal krizin ağır sonuçlarını yaşıyoruz. Emperyalist kapitalist sistemin emekçilere sunabileceği hiçbir gelecek, hiçbir umut kalmamıştır. Dünyanın dört bir yanında işçilere, emekçilere, yoksul halklara çatışmalar, savaşlar ve baskı rejimleri dayatılıyor. Bu düzene bizim yanıtımız işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde, dünyanın dört bir yanındaki alanlarda bir araya gelmek olacaktır. Ekmek, barış ve adalet için tüm dünyada tek ses, tek yürek olacağız.

Ülkemizde de sorunlarımızın çözümü ancak işçi sınıfının örgütlü mücadelesiyle mümkündür. Bu düzen, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapıyor. Enflasyon, adaletsiz vergi sistemi ve zamlar, gelirimizi ve alım gücümüzü eritiyor; soframızdan eksiltiyor. Üretiyoruz ama hakça pay alamıyoruz. Çalışıyoruz ama insanca yaşayamıyoruz. Patronumuzdan çok vergi veriyoruz ama ülke kaynakları bizim için değil sermaye için harcanıyor. Cumhuriyet’in sahipsiz olmadığını göstermek için haydi 1 Mayıs’a! Ekmek, barış ve demokrasi için haydi 1 Mayıs'a."