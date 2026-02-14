DİSK 59 yaşında

Emek Servisi

DİSK, 59. kuruluş yıldönümü için Gümüşsuyu'ndaki İstanbul Koordinasyon Merkezi önünde dün basın açıklaması yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı açıklamada, sendikal örgütlenmenin önemine vurgu yapıldı.

12 Eylül öncesinde silahlı saldırıda öldürülen eski genel başkanlardan Kemal Türkler’in, 12 Eylül darbesi yargılamaları sırasında idamla yargılanırken “Siz benim ancak ceketimi asarsınız” diyen Abdullah Baştürk'ün ve işçi önderlerinin anıldığı açıklamada Çerkezoğlu şunları söyledi:

"İnsanca yaşadığımız bir ülkeyi; eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşliğin ülkesini kurabiliriz ve kuracağız. Yeter ki birleşelim, yeter ki örgütlenelim, yeter ki örgütlü mücadeleyi büyütelim."