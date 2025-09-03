DİSK-AR: Ağustosta enflasyon yine dar gelirliyi vurdu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Ağustos 2025’te yıllık enflasyon yüzde 32,95, aylık enflasyon ise yüzde 2,04 oldu. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon oranı ise yüzde 39,62 olarak gerçekleşti. Bu tablo, dar gelirli kesimlerin alım gücünde yeni kayıplara yol açtı.

FİYATLAR KATLANARAK ARTIYOR

DİSK-AR tarafından açıklanan Ağustos 2025 dönemine dair enflasyon araştırmasına göre, 2003’ten bu yana genel fiyatlar 32,6 kat artarken, gıda fiyatlarındaki artış 45 kata ulaştı. Bu durum, düşük gelir grupları için hayat pahalılığını daha da ağırlaştırdı.

İŞÇİLERİN REEL GELİRİ ERİYOR

DİSK-AR’ın ücret kayıplarına ilişkin verileri, işçilerin reel gelirlerinde ciddi erime olduğunu ortaya koydu. Sadece Temmuz 2025 itibarıyla işçilerin toplam enflasyon kaybı 525,5 milyar TL’ye ulaştı. Asgari ücretlilerin tekil kaybı 4.218 TL, ortalamanın üzerindeki ücretlerde ise kayıplar 9 bin TL’ye kadar yükseldi. Buna rağmen hükümetin asgari ücrette artışa gitmemesi, dar gelirlilerin yükünü daha da artırdı.

GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Raporda enflasyonun gelir bölüşümündeki adaletsizliği derinleştirmeye devam ettiği de vurgulandı. TÜİK verilerine göre en düşük yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin sadece yüzde 6,3’ünü alıyor. Bu grubun harcamalarında gıdanın payı yüzde 30’un üzerinde iken, en yüksek gelir grubunda bu oran yüzde 12,8’de kalıyor. Bu tablo, dar gelirli için gıda dışı harcamalara neredeyse hiç alan kalmadığını ortaya koydu.

GIDADAN KISIP KİRAYA VE ULAŞIMA

Rapora göre, düşük gelir gruplarının bütçelerinde gıdaya ayırdıkları pay son yıllarda düşerken, kira ve ulaştırma harcamaları hızla arttı. En yoksul kesimde gıda payı yüzde 36,6’dan yüzde 30,4’e gerilerken, kira ve ulaştırmaya ayrılan pay yükseldi. Böylece dar gelirli aileler temel ihtiyaçlarını karşılamakta daha da zorlandı.

TÜİK VERİLERİ TARTIŞMALI

Öte yandan TÜİK’in Haziran 2022’den bu yana madde fiyat listesini açıklamaması da raporda eleştirildi. Mahkeme kararına rağmen fiyat listesinin kamuoyuyla paylaşılmamasının enflasyonun halk üzerindeki gerçek etkisini görmeyi zorlaştırdığı ifade edilen DİSK-AR raporunda, tüm bu gelişmelerin dar gelirlinin enflasyona karşı bir kez daha yenik düştüğünü gözler önüne serdiği bildirildi.