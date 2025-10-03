DİSK-AR'dan enflasyon analizi: Türkiye AB ortalamasını katladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.

AB ORTALAMASINI KATLADI

Devrimci İşçi Sendikaları Araştırma Merkezi (DİSK-AR) TÜİK’in açıkladığı rakamları analiz etti. Analize göre Türkiye’deki enflasyon AB ortalamasının 15 kat üstüne çıktı.

DİSK-AR’ın analizi şöyle:

“AB ortalamasında yıllık ortalama enflasyon oranı yüzde 2,2, gıda enflasyonu yüzde 3! TÜİK’e göre aylık enflasyon 3,23 oldu! TÜİK’e göre dokuz aylık enflasyon yüzde 25,43 oldu! Yılın 9'uncu ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 5 bin 621 TL oldu. TÜİK’e göre 12 aylık ortalamalara göre enflasyon oranı yüzde 39! TÜİK’e göre 2003’ten bu yana ortalama fiyatlar 33,7 kat, gıda fiyatları ise 47 kat arttı.”