DİSK-AR'dan "Vergi Tarife Dilimleri" raporu: 5 kritik talep sıralandı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) yayımladığı raporda, gelir vergisi tarifesine dikkat çekilerek vergi dilimlerinin belirlenmesinde Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanması istendi.

DİSK-AR tarafından hazırlanan "Vergi Tarife Dilimleri" araştırmanın sonuçları yayımlandı. Araştırmada, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vergi dilimlerinin belirlenmesinde yetkisini kullanması istendi.

Araştırmaya göre, Cumhurbaşkanı yetkisini kullanırsa 2025 yılında ilk gelir vergisi tarife dilimi 158 bin TL değil 237 bin TL olabileceği kaydedildi.

Araştırmada, “Vergi Usul Kanunu’na ve Gelir Vergisi Kanunu’na göre Cumhurbaşkanı yeniden değerleme oranına göre saptanan had ve tutarları yarısına kadar artırmaya yetkilidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı halen uygulanan vergi tarife dilimlerini yetkisini kullanarak yukarıya çekebilir” hatırlatmasına yer verildi.

Hali hazırda uygulanmakta olan 2024 gelir vergisi tarifesinin ilk diliminin 110 bin TL olarak uygulandığı ifade edilen araştırmada, yüzde 43,93 olarak hesaplanan yeniden değerleme oranı ile ilk dilimin önümüzdeki yıl 158 bin TL olacağı kaydedildi.

"ADİL BİR VERGİ SİSTEMİ ŞARTTIR"

Araştırmada, “2025 yılında yıl kayıplarının kısmen de olsa giderilebilmesi için Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak ilk dilimi 237.000 TL’ye kadar yükseltmeli ve diğer dilimleri de buna göre revize etmelidir. Böylece az da olsa işçilerin ikinci ve üçüncü dilimlere girmesi gecikebilir ve kayıpları bir miktar azalmış olur. Elbette bu düzenleme yeterli olmayacaktır. Çalışanlar üzerindeki vergi yükünün düşürülmesi için adil bir vergi sistemi şarttır. 2000 yılından bu yana tarife dilimleri yeniden değerleme oranına paralel olarak uygulansaydı ilk dilimin 2025 yılı için 415.000 TL olması gerekirdi. Ancak vergi tarife dilimleri YDO oranlarının da altında kaldığı için oldukça düşük kaldı” denildi.

"ÜCRETLİLER CİDDİ BİR ALIM GÜCÜ KAYBI YAŞIYOR"

Araştırmada ayrıca “Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ile ücretliler ciddi bir alım gücü kaybı yaşıyor. Yılın ikinci yarısında artan vergi ve kesinti yüküyle de çalışanların ücretleri giderek düşüyor. Böylece bir yandan pahalılık bir yandan adaletsiz vergi ve kesinti yükü çalışanların ücretlerini kemiriyor” görüşüne yer verildi.

Gelir vergisi tarife dilimleri ve bu dilimlere uygulanan kesinti oranlarının çalışanlar açısından oldukça önemli olduğu belirtilen araştırmada, asgari ücret istisnasının çalışanlar aleyhine uygulanmasının da ele geçen net ücretleri düşürdüğü kaydedildi.

"ASGARİ ÜCRET İSTİSNASI MATRAHTAN İNDİRİM YOLUYLA UYGULANMALIDIR"

Araştırmada, DİSK’in vergide adaletin sağlanması için acil talepleri şöyle sıralandı:

"Gelir vergisi tarife dilimleri yeniden değerleme oranında (asgari ücret artışından az olmamak kaydıyla) artırılmalıdır.

Asgari ücret istisnası vergiden değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanmalıdır.

Asgari ücret sonrası ilk gelir vergisi tarife oranı ücretliler için yüzde 10’a düşürülmelidir.

İşverenlere uygulanan 5 puan SGK prim desteği çalışanlara da uygulanmalıdır.

Çağ dışı damga vergisi kaldırılmalıdır."