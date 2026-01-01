DİSK-AR: Gelir vergisinde dilim daralıyor, işçilerin vergi yükü artıyor

DİSK Araştırmalar Merkezi (DİSK-AR), “Dilim dilim vergi soygunu” başlığıyla gelir vergisi tarifesine ilişkin açıklama yaptı.

Yüzde 15’lik ilk gelir vergisi tarife diliminin 190 bin TL olarak belirlendiği hatırlatılan açıklamada, bu tutarın 2000 yılında asgari ücretin 22 katına karşılık geldiği, 2026 yılında ise asgari ücretin 5,8 katına kadar gerilediği ifade edildi.

Bu düzenleme nedeniyle işçilerin yıl içinde daha kısa sürede üst vergi dilimlerine gireceğine dikkat çekilen açıklamada, çalışanların net ücretlerinin hızla düşeceği ve yılın ilk aylarında ikinci ve üçüncü vergi dilimlerine geçmek zorunda kalacağı vurgulandı.

Gelir vergisi tarifesindeki mevcut yapının emek gelirleri üzerindeki vergi yükünü artırdığına dikkat çekilen açıklamada, düzenlemenin işçiler aleyhine sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.