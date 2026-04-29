DİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 31,5 oldu

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) Nisan 2026 İşsizliğin Görünümü Raporu yayımlandı. Geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 850 bine çıkarak yüzde 31,5 oldu.

Geniş tanımlı kadın işsizliği ise yüzde 40,3. Yine rapora göre, dar ve geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki puan farkı 23,4’e çıkarken, 4 buçuk milyon kişi haftalık 40 saatten az çalışıyor ve daha fazla çalışmak istiyor. 5,4 milyon kişi ise çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor.

"İŞSİZLERİN YÜZDE 81,7’SİNİN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAMIYOR"

Her 10 işsizden 8’i işsizlik ödeneğinden yararlanamadığını belirten DİSK-AR, raporda, "TÜİK’in resmi dar tanımlı işsizlerin ezici çoğunluğu işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının ağır olması ve işsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizlerin büyük çoğunluğu işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. Mart 2026’da TÜİK toplam dar tanımlı işsiz sayısını 2 milyon 873 bin kişi olarak açıkladı. İŞKUR’un Mart 2026 İşsizlik Sigortası Bültenleri verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 526 bin 826’dır. Böylece Mart 2026’da resmi işsizlerin sadece yüzde 18,3’ü işsizlik ödeneği alabildi. 2,3 milyon işsiz, işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı. Bu da işsizlerin yüzde 81,7’sinin işsizlik ödeneği alamadığı anlamına geliyor" ifadelerine yer verdi.

DİSK'TEN İŞSİZLİKLE MÜCADELE ÖNERİLERİ

DİSK-AR raporda işsizlikle mücadele önerilerini de sıraladı. DİSK-AR'ın önerileri şöyle: