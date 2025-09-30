DİSK-AR: İşsizlik artarken, işsizlik ödeneği de alınamıyor

TÜİK’in 2025 Ağustos ayına ilişkin Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,5 oldu. Aynı dönemde DİSK-AR verilerine göre geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 29,7’ye çıkarak büyük bir fark ortaya koydu. Ağustos 2023’te 8 milyon 917 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı, Ağustos 2024’te 11 milyon 72 bine, 2025’te ise 12 milyon 190 bine yükseldi. Böylece son bir yılda 1 milyon 117 bin kişilik artış yaşandı.

KADIN İŞSİZLİĞİ ALARM VERİYOR

Raporda kadın işsizliğine dair dikkat çekici veriler de paylaşıldı. Geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 39,2 ile en yüksek seviyede. Genç nüfusta dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 16 iken, genç kadınlarda bu oran yüzde 22,7 olarak ölçüldü.

EKSİK İSTİHDAM VE ÜMİTSİZLER ARTIYOR

Geniş tanımlı işsizliğin yükselmesinde, zamana bağlı eksik istihdam ve ümitsiz işsizlerdeki artış önemli rol oynadı. 2025 Ağustos’unda yaklaşık 4 milyon kişi haftada 40 saatten az çalıştı ve daha fazla çalışmak istedi. Bunun yanı sıra 5,3 milyon kişi iş bulamadığı için işgücüne katılamadı.

İŞSİZLER İŞSİZLİK ÖDENEĞİ DIŞINDA KALDI

Rapora göre Türkiye’de işsizlerin büyük kısmı sosyal güvenceden de mahrum. 2025 Ağustos’unda yaklaşık 2,5 milyon işsiz, işsizlik ödeneğinden faydalanamadı. Böylece işsizlerin yüzde 84’ü işsizlik ödeneği dışında kaldı.

Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,5 seviyesinde sabit görünse de geniş tanımlı işsizlik türlerinin tamamında artış yaşanıyor. Bu durum, işgücü piyasasının gerçek fotoğrafını dar tanımlı işsizlik verilerinin yansıtmadığını ortaya koyuyor.