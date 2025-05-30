DİSK-AR: İşsizlikte tablo hiç bu kadar vahim olmamıştı

DİSK-AR İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu, Türkiye'de işsizliğin vahim boyutlarını gözler önüne serdi. Geniş tanımlı işsiz sayısının 13 milyon ve geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 32,2 ile tarihi rekora koştuğuna işaret eden raporda, geniş tanımlı kadın işsizliğinin de yüzde 40 olduğu vurgulandı.

136 AYIN REKORU

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Nisan 2025’te 12 milyon 996 bin kişi oldu. 3 milyon kişiyi kapsayan yüzde 32,2’lik geniş tanımlı işsizlik 2014 Ocak’tan beri en yüksek düzeyine ulaştı. Nisan 2025 döneminde yüzde 32,2 olarak açıklanan geniş tanımlı işsizlik oranı son 136 ayın rekorunu kırdı.

DURUM PANDEMİDEN BİLE KÖTÜ

Pandemi döneminde geniş tanımlı işsiz sayısının en yüksek olduğu ay olan Ocak 2021’de dar tanımlı işsizlik oranının yüzde 12,3 ve işsiz sayısının 3,9 milyon olduğu bilgisi verilen raporda, "Bu dönemde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 29 ve geniş tanımlı işsiz sayısı ise 10,5 milyondu. Nisan 2025’te geniş tanımlı işsiz sayısı pandeminin en yüksek olduğu dönemden 2 milyon 527 bin kişi yüksek hesaplandı" ifadesine yer verildi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK 1 YILDA 2 MİLYON KİŞİ ARTTI

Rapora göre, 2025 Nisan ayında geniş tanımlı işsizlik hem aylık hem aylık olarak patlama yaşadı. Nisan 2024’te yüzde 27,4 olan geniş tanımlı işsizlik oranı Mart 2025’te yüzde 28,8’e yükseldi ve Nisan 2025’te tarihi zirvesini yaparak yüzde 32,2’ye ulaştı. Geniş tanımlı işsiz sayısı da bu dönemde artmaya devam etti. Nisan 2024’te 10,8 milyon olan geniş tanımlı işsiz sayısı Mart 2025’te 11,8’e yükselirken Nisan 2025’te 13 milyona dayandı. Böylece geniş tanımlı işsiz sayısında bir yıllık artış 2 milyon 229 bin ve aylık artış ise 1 milyon 240 bin oldu.

DAR TANIMLI İŞSİZLİK DE YÜKSELİYOR

Uzun zamandır TÜİK tarafından düşüş eğilimi olan dar tanımlı (açık) işsizlerin sayısında da artış görüldüğünü ifade eden raporda, dar tanımlı işsiz sayısında son bir yılda 21 bin kişi, son bir ayda ise 200 kişilik bir artış görüldüğü, dar tanımlı işsizlik oranının aylık olarak yüzde 0,6 puan artış gösterdiği bilgisine de yer verildi.

İŞSİZLİKLE MÜCADELE ÖNERİLERİ

DİSK-AR tarafından işsizlikle mücadele önerileri şöyle sıralandı: