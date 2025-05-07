DİSK-AR raporu: Asgari ücret, 2025’in ilk dört ayında enflasyon karşısında yaklaşık 3 bin TL eridi

DİSK-AR tarafından hazırlanan aylık Ücret Kayıpları İzleme Raporu‘nun üçüncüsü bugün yayımlandı.

Rapor, emek gelirlerinde vergi ve kesintiler ile enflasyon nedeniyle yaşanan kayıpları izlemeyi amaçlıyor. Raporda, işçiler, memurlar ve emeklilerin ücret, maaş ve aylıklarındaki kayıpları ile alım gücünün erimesi ele alınıyor.

Rapora göre Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 2025’te üç aylık resmi enflasyonun sadece işçi ücretlerinde yarattığı kayıp 100,4 milyar TL olarak hesaplanırken memur maaşlarındaki kayıp 34,8 milyar TL, emekli aylıklarındaki kayıp ise 41,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Emek gelirlerindeki üç aylık toplam kayıp ise 176,6 milyar TL olarak hesaplandı.

Asgari ücretin bir buçuk katı 31.400 TL ücreti olan bir işçinin enflasyon kaybı 4.195 TL olurken, asgari ücretin iki katı düzeyinde (40.700 TL) ücreti olan bir işçinin enflasyon kaybı 5.311 TL oldu. Enflasyon karşısında, asgari ücretin 2,5 katı geliri olan (50.000 TL civarı) ücreti olan bir işçi 6.310 TL, asgari ücretin 3 katı düzeyinde ücreti olan (78.000 TL civarı) bir işçi 7.478 TL kayba uğradı.

DİSK-AR raporunda şunlar vurgulandı:

• Yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintiler emek gelirlerini eritmeye devam ediyor.

• 2025’in ilk dört ayında enflasyonun emek gelirlerinde (ücret, maaş ve aylık) yarattığı erime en az 176 milyar 600 milyon TL oldu.

• Asgari ücret 2025’in ilk dört ayında enflasyon karşısında 2.953 TL eridi. Bu durum asgari ücrete Temmuz 2025’te zam yapılmasını kaçınılmaz kılıyor.

• İşçi başına dört aylık ortalama erime 5.197 TL oldu!

• Asgari ücretin 2,5 katı ücreti olan bir çalışanın Nisan 2025’te ücretinin yüzde 37,1’i vergi ve kesinti ile enflasyon kayıpları yüzünden eridi.

• Nisan 2025’te enflasyon kaybı emeklilerde 1.933 TL, memurlarda 7.709 TL oldu.