DİSK-AR raporu: Gerçek işsizlik pandemi seviyesine yaklaştı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) Nisan 2025 tarihli "İşsizliğin Görünümü" raporuna göre, Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,8’e yükselerek rekor seviyelere yaklaştı. DİSK-AR'ın TÜİK verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamalar, gerçek işsiz sayısının 12 milyona dayandığını ortaya koydu.

PANDEMİDEKİ İŞSİZLİK ORANINA YAKLAŞILDI

Rapora göre Mart 2025 itibarıyla mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,9 olarak açıklanırken, geniş tanımlı işsizlik oranı pandemi dönemindeki seviyelere yaklaşarak yüzde 28,8’e ulaştı. Geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 2 milyon 182 bin kişi artarak 11 milyon 730 bine yükseldi. Aynı dönemde çalışmaya hazır olduğu halde iş aramaktan vazgeçmiş kişi sayısının 5,3 milyonu bulduğu belirtildi.

KADINLARDA GERÇEK İŞSİZLİK YÜZDE 38,2

Özellikle kadın işsizliği dikkat çekici boyutlara ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 38,2’ye çıkarken, erkeklerde bu oran yüzde 23,1 olarak kaydedildi. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile erkek işsizliği arasındaki farkın 15,1 puana ulaştığı vurgulandı.

İŞSİZLER İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAMIYOR

Raporda ayrıca, işsizlerin büyük çoğunluğunun işsizlik ödeneğinden yararlanamadığı ifade edildi. TÜİK’in resmi verilerine göre Mart 2025'te 2 milyon 807 bin dar tanımlı işsiz bulunurken, İŞKUR verilerine göre yalnızca 473 bin 626 kişi işsizlik ödeneği alabildi. Böylece, resmi işsizlerin yalnızca yüzde 14,9’u işsizlik sigortasından faydalanabildi; yaklaşık 2,3 milyon işsiz işsizlik ödeneğinden yararlanamadı.

DİSK-AR raporu, dar tanımlı işsizlik oranlarının düşük gösterilmesine rağmen, geniş tanımlı işsizlik oranlarının pandemi dönemindeki seviyeleri yeniden yakaladığını ve işsizlik sorununun yapısal bir boyut kazandığını vurguladı.

İŞSİZLİKLE MÜCADELE ÖNERİLERİ

DİSK-AR, işsizlikle mücadele kapsamındaki önlemlerini şöyle sıraladı:

“Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda:

Haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate indirilmeli,

Fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı 90 saate düşürülmelidir.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) “insana yaraşır iş” yaklaşımı temel alınmalı, herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.

sağlanmalıdır. İş Yasası’nın 25/II. maddesi yeniden düzenlenmeli ve keyfi işten çıkarmalar önlenmelidir.

önlenmelidir. İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılmalı , ödenek miktarı yükseltilmelidir .

, ödenek miktarı . İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımına son verilmelidir . Fon’dan işverenlere dönük teşvik ve destekler sona erdirilmelidir .

. Fon’dan işverenlere dönük teşvik ve destekler . Kamu istihdamı artırılmalı , kamuya dayalı güvence içeren çalışma biçimleri teşvik edilmelidir.

, kamuya dayalı güvence içeren çalışma biçimleri teşvik edilmelidir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri, istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı,

Kamu personel açığı giderilmeli ve kapatılan kamu kurumları tekrar açılmalıdır.

İşbaşında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyer ve bursiyerlerin ucuz işgücü olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

uygulamasına son verilmelidir. Uluslararası çalışma normlarına uygun olarak herkese yılda en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

tanınmalıdır. Sendikal haklar ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı ve herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğin azaltılması için: