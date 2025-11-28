DİSK-AR raporu: İşsizlerin yüzde 84'ü işsizlik ödeneği alamadı!

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK), ekim ayına ilişkin "İşsizliğin Görünümü" raporunu paylaştı.

Raporda, geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 29,6 olduğu, geniş tanımlı işsiz sayısının ise 12 milyon 66 bin kişi olduğu kaydedildi.

"Geniş tanımlı işsiz sayısı son iki yılda 3,9 milyon son bir yılda 726 bin kişi arttı" denilen raporda, geniş tanımlı kadın işsizliğinin ise yüzde 38,8 olduğu belirtildi.

Raporda, son bir yılda potansiyel işgücünün 229 bin, zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin ise 605 bin kişi arttığı ifade edildi.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANAMIYORLAR

Raporda, yaklaşık 2,5 milyon işsizin, işsizlik ödeneğinden yoksun kaldığı vurgulandı.

Raporda, şunlar kaydedildi: "Ekim 2025’te TÜİK toplam dar tanımlı işsiz sayısını 3 milyon 33 bin kişi olarak açıkladı. İŞKUR’un Ekim 2025 İşsizlik Sigortası Bültenleri verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 481 bin 226’dır. Böylece Ekim 2025’te resmi işsizlerin sadece yüzde 15,9’u işsizlik ödeneği alabildi. Yaklaşık 2,5 milyon işsiz işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı. Bu da işsizlerin yüzde 84’ünün işsizlik ödeneği alamadığı anlamına geliyor."