DİSK: Asgari ücret Temmuz 2025'te yeniden belirlenmeli

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Temmuz 2025 itibarıyla asgari ücretin yeniden belirlenmesi gerektiğini açıkladı. Çerkezoğlu, ücretli çalışanların alım gücünde yaşanan ciddi erimeye dikkat çekerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun derhal toplanması çağrısında bulundu.

DİSK’in yazılı açıklamasında, Türkiye’de düşük sendikalaşma oranı ve sınırlı toplu sözleşme kapsamı nedeniyle asgari ücretin milyonlarca işçiyi doğrudan ilgilendiren bir ücret haline geldiği belirtildi. Çerkezoğlu, “Asgari ücretin artırılması, genel ücret seviyesini ve çalışan refahını doğrudan etkiliyor” dedi.

"YILDA İKİ KEZ ZAM YASAL HAKKIMIZ"

Açıklamada, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre yılda birden fazla asgari ücret artışının mümkün olduğu belirtilerek, 2003’ten bu yana 12 kez yılda iki kez zam yapıldığı hatırlatıldı. Çerkezoğlu, “Yüksek enflasyon dönemlerinde bu uygulama zorunludur” değerlendirmesinde bulundu.

"Alım gücünde 6 bin 700 TL’lik kayıp"

2025’in ilk 5 ayında enflasyonun yüzde 15’i geçtiğini, yılın ilk yarısında bu oranın yüzde 17’ye ulaşmasının beklendiğini belirten Çerkezoğlu, Ocak 2024’ten bu yana asgari ücretin 6 bin 700 TL’lik bir erime yaşadığını aktardı. Çerkezoğlu, mevcut verilere göre asgari ücretin Temmuz 2025’te 28 bin 767 TL’ye çıkarılması gerektiğini ifade etti.

"YAŞAM MALİYETİ ASGARİ ÜCRETİN ÇOK ÜSTÜNDE"

DİSK’in araştırmasına göre Mayıs 2025 itibarıyla bir işçinin yaşam maliyeti 37 bin 912 TL, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 81 bin 686 TL. Bu koşullarda 22 bin TL olan mevcut asgari ücretin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, ücretin yalnızca enflasyona göre değil, yaşam şartlarına göre de belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamada, gelir vergisi dilimleri nedeniyle işçilerin yıl ortasında daha düşük maaş aldığı, vergi istisnalarının çalışanlara daha fazla yük getirdiği belirtilerek, bu adaletsizliğin giderilmesi istendi.

"ZAM EKONOMİYE DE KATKI SAĞLAR"

DİSK’e göre asgari ücret artışı, yalnızca çalışanların değil, genel ekonomik yapının da yararına olacak. Çerkezoğlu, “Talebi artırır, üretimi canlandırır, SGK prim gelirlerini yükseltir ve emekli maaşlarını olumlu etkiler” ifadelerini kullandı.

Küçük işletmelerin artıştan daha fazla etkilendiğini belirten DİSK, teşviklerin yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı. Çerkezoğlu, “Genel teşvikler yerine küçük ve sendikalı işletmelere özel destek sağlanmalı” dedi.

DİSK, asgari ücretteki artışın yalnızca düşük gelirlileri değil, genel ücret seviyesini de yükselteceğini ve bu durumun sendikal müzakerelere de güç katacağını belirtti. Çerkezoğlu, “Asgari ücret pazarlığı, bu ülkenin en önemli ücret müzakeresidir. Temmuz 2025’te zam şarttır” dedi.