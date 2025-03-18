DİSK Basın-İş, Çalışma Bakanlığı'na açtığı davayı kazandı: Bakanlık hatalı veri yayımladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası'nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yetki barajı ve hatalı istatistik gerekçesiyle açtığı davayı kazandı.

DİSK Basın-İş, 24 Temmuz 2024 tarihli ve 32611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2024 yılı Temmuz İstatistiği” verilerine itiraz ederek Ankara 4’üncü İş Mahkemesi’nde dava açtı.

Resmi Gazete’de yayımlanan verilere göre, Basın Yayın ve Gazetecilik iş kolunda çalışan toplam işçi sayısının 97 bin 454, DİSK Basın-İş’in üye sayısı ise 856 olduğu kaydedilmiş, üye sayısının işçi sayısına oranı da yüzde 0,88 olarak ilan edildi.

DİSK Basın-İş, verilere itiraz ederek üye sayısının 1029 olduğunu ve yüzde 1,05 oranı ile işkolu barajını aştığını ifade etti.

İLK DURUŞMADA KARAR VERİLDİ

Davanın ilk duruşması bugün Ankara 4. İş Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu ve sendika avukatı Onur Can Keskin katıldı.

Duruşmada, mahkeme heyeti, geçtiğimiz ay dava dosyasına eklenen bilirkişi raporuyla aynı doğrultuda karar verdi.

Söz konusu bilirkişi raporunda ise Resmi Gazete’de yayımlanan “2024 yılı Temmuz İstatistiği” verilerinin hatalı olduğu belirtildi.

Bilirkişi, “Basın, Yayın ve Gazetecilik” iş kolunda toplam 97 bin 454 işçinin çalıştığı, bunlardan 1017’sinin DİSK Basın-İş’e üye olduğu, sendikanın ülke genelinde aynı iş kolunda çalışan toplam işçi sayısına oranının ise yüzde 1,04 olduğu tespitini yaptı.

Ayrıca bilirkişi raporunda DİSK Basın-İş’in toplu iş sözleşmesi yapmak için gerekli olan yüzde 1 barajını da aştığı kaydedildi.

"TİS HAKKIMIZ 6 AY BOYUNCA GASBEDİLDİ"

DİSK Basın-İş'in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Temmuz 2024’ten itibaren sendikamızın ülke barajını aştığı mahkeme kararıyla da doğrulanmış oldu" denildi.

DİSK Basın-İş'in 2025 yılı Ocak istatistiklerine göre ülke barajını aştığı anımsatılan açıklamada, "Ancak, Temmuz 2024 verilerinin hatalı yayımlanması nedeniyle toplu iş sözleşmesi hakkımız 6 ay boyunca hukuksuz bir şekilde gasbedildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Bu dava sonucunda bir kez daha gördük ki Bakanlık, yayımladığı hatalı istatistiklerle, işçilerin sendikalaşma hakkını engellemeye çalışmıştır. Sendikamızın, üyelerimizin ve basın-yayın emekçilerinin uğratıldığı bu hak kaybına karşı adalet arayışını sürdüreceğiz; gazetelerde, matbaalarda ve yayınevlerinde çalışan tüm işçiler için mücadelemize devam edeceğiz."