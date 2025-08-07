DİSK Basın-İş Sendikası’nda 4 yönetici istifa etti

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Basın-İş Sendikası’nda 4 yönetici istifa etti.

İstifa eden yöneticiler arasında DİSK Basın-İş Genel Sekreteri Tolga Balcı, DİSK Basın-İş Örgütlenme Daire Başkanı Yaşar Aynacı, DİSK Basın-İş Mali İşler Daire Başkanı Ahin Aslan ve DİSK Basın-İş Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Düzkan yer aldı.

İstifa kararına ilişkin yapılan ortak açıklamada, "Görev süremiz boyunca sendikamızda ortak bir sendikal mücadele iradesinin oluşmaması, yönetim kurulundaki bazı üyelerin sendikayı Türkiye İşçi Partisi (TİP) kadroları üzerinden bir parti komisyonu gibi örgütleme tercihleri bu kararı almamızda belirleyici olmuştur" dedi.

Açıklamada, "bizim için bardağı taşıran damla aynı zamanda TİP üyesi de olan genel başkan Turgut Dedeoğlu’nun Antalya’da düzenlenen Dev Turizm-İş Genel Kurulu sırasında imzaladığı bir tutanağın, Dev Turizm-İş’e kayyum atanması talebiyle açılan bir davada delil olarak kullanılması olmuştur" ifadeleri kullanıldı:

İstifa eden 4 yöneticinin ortak açıklaması şöyle:

"Görev süremiz boyunca sendikamızda ortak bir sendikal mücadele iradesinin oluşmaması, yönetim kurulundaki bazı üyelerin sendikayı Türkiye İşçi Partisi (TİP) kadroları üzerinden bir parti komisyonu gibi örgütleme tercihleri bu kararı almamızda belirleyici olmuştur. Bu süreçte bizim müdahalede yetersiz kalmamız ve bazı yönetim kurulu üyelerinin ilgisizliği de bu gidişatı kolaylaştırmıştır.

"KARARLAR BELİRLİ BİR SİYASİ PARTİNİN İRADESİYLE ALINIR HALE GELMİŞ"

Sendikamızda üyelerle doğrudan ilişki kurmak yerine yalnızca ‘görüntü vermeye’ odaklanan bir anlayış hâkim olmuştur; iki yılda yalnızca bir kez geniş katılımlı bir üye toplantısı yapılması dahi bu anlayışın göstergesidir. Kararlar ortaklaşa değil, belirli bir siyasi partinin iradesiyle alınır hale gelmiş; sendikanın işleyişi bu partinin kadrolarına teslim edilmiştir.

Ancak bizim için bardağı taşıran damla aynı zamanda TİP üyesi de olan genel başkan Turgut Dedeoğlu’nun Antalya’da düzenlenen Dev Turizm-İş Genel Kurulu sırasında imzaladığı bir tutanağın, Dev Turizm-İş’e kayyum atanması talebiyle açılan bir davada delil olarak kullanılması olmuştur.

"HİÇBİR SOMUT ADIM ATILMAMIŞTIR"

Bu gelişmenin ardından kendisinden DİSK Basın-İş genel başkanı sıfatıyla bu tutumunun sendikamızı temsil etmediğini açıklamasını ve aynı partiden olan davacılara davayı geri çekmeleri yönünde müdahalede bulunmasını talep ettik. Bu talebimize olumlu yanıt vermiş görünmesine rağmen geçen iki hafta boyunca hiçbir somut adım atılmamıştır.

Bizler kayyum gibi gayrimeşru ve sendikal demokrasiye aykırı bir uygulamayla adımızın birlikte anılmasını kabul etmiyoruz. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi sendikal mücadeleye dair ilkelerimiz doğrultusunda bu süreci daha fazla sürdüremeyeceğimizi ilan ediyoruz.

DİSK Basın-İş çatısı altında yıllardır emek veriyoruz. Geçtiğimiz bu yıllarda üyelerin söz ve karar süreçlerine aktif katılımını savunan bir sendikal anlayışı temsil ettik. Bu sendikal anlayışın işçi sınıfının bir değeri olduğuna inanıyor; sözün, yetkinin ve kararın tüm işçilere verildiği sendikal düzlemin bu memlekette birçok şeyi değiştireceğini biliyoruz.

Yönetim kurulundaki görevlerimizden ayrılırken bu tutumumuzun sendika ve sendikal mücadeleye dair değil sendikamızdaki yönetim anlayışına karşı alındığını belirtmek istiyoruz. İnsana yakışır çalışma koşulları ve özgür basın için sendikal mücadelenin önemine hâlâ inanıyor, sendikamızda, üyeler olarak görev ve sorumluluklarımızı sürdüreceğimizi ayrıca belirtmek istiyoruz."