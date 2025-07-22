DİSK Basın-İş'ten Adalet Bakanı'na açık mektup: "Gazeteci Furkan Karabay hakkındaki iddianame neden hazırlanmıyor?"

Basın-İş Sendikası, tutuklu gazeteci Furkan Karabay’ın durumuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a hitaben açık mektup yayımladı.

Sendika Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu imzasıyla yayımlanan mektupta, Karabay hakkında açılan soruşturma sürecine ilişkin hukuki ve anayasal eleştiriler paylaşıldı.

Mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Sayın Bakan, sendikamızın üyesi, Gazeteci Furkan Karabay, 15 Mayıs sabahı evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmış, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' iddiasıyla aynı gün tutuklanmıştı.

Emniyet ifadesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar, kent uzlaşısı süreci ve Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Resul Emrah Şahan hakkında yaptığı haberler nedeniyle sorgulanan Karabay’a, Alan adlı YouTube kanalında yaptığı yayınlar ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı haberler nedeniyle 'Terörle mücadelede görev yapmış kişileri hedef göstermek' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamaları yöneltildi.

'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasına konu olan suçlama, Karabay’ın sağlık sorunları yaşayan tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında yazdığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 yıl önceki sözlerini ve geçmişte cezaevinde hayatını kaybedenleri hatırlatması oldu.

'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçlamasının gerekçesi, Karabay’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay’ın isim ve fotoğraflarını haberlerinde kullanması oldu.

Furkan Karabay, bugün itibarıyla 68 gündür Silivri Hapishanesi’nde. Cumhurbaşkanına hakaret suçları nedeniyle kovuşturma yapılması, Adalet Bakanlığı’nın iznine tabi. Karabay’ın savcılıktan izin talep edilen fezlekesi 29 Mayıs tarihinde Bakanlığa gönderildi ve izin çıktı. Buna rağmen Furkan Karabay hakkındaki iddianame keyfi olarak hala hazırlanmadı.

Malumunuz üzere Anayasanın 26. maddesi. 1. fıkrasına göre 'Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.'

Doğrudan gazetecilik faaliyetleriyle ilgili suçlamalar yöneltilen Gazeteci Furkan Karabay hakkında adaletin bir an önce tecelli etmesini dilemekteyim."