DİSK Basın İş'ten asgari ücret araştırması: Her 4 gazeteciden 1'i asgari ücretle çalıştırılıyor

HABER MERKEZİ

Türkiye'de doğrudan 7 milyon işçiyi, dolaylı olarak tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin tartışmalar sürüyor.

Ekonomik krizle birlikte derinleşen yoksulluk ve kötü çalışma koşulları pek çok sektörde olduğu gibi medya sektöründe de görünür hale geldi.

Başta gazeteciler olmak basın emekçilerin neredeyse tamamı düşük ücretle çalışmak zorunda bırakılıyor.

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), sermayenin gazetecileri mahkum ettiği şartlara ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi.

Sendikanın "2025 Basın Çalışanları Taban Ücret Araştırması" başlığıyla yayımladığı raporda, 53 farklı medya kuruluşundan 82 gazeteciyle yapılan ücret araştırmasının sonuçlarına yer verildi.

Araştırmaya göre, medya sektöründe maaş ortalaması 23 bin 378 TL. Raporda yer alan verilere göre, her 4 gazeteciden biri asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılıyor.

1-5 YIL ARASI DENEYMİ OLANLARIN BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Raporda, her 10 emekçiden 9'unun 25 bin TL’nin altında ücret aldığı, sektörde ortalama ücret beklentisinin 42 bin 134 TL olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre, ücret ortalaması en yüksek olan 10 yıl üstü çalışanların yüzde 90'ın üzerinde artış beklediği, özellikle bir iş yerinde 1-5 yıl arasında deneyimi olanların asgari ücret beklentisi ise yüzde 65'e düştü.

Raporda, DİSK Basın İş'in medya sektöründe yaşanan düşük ücret sorununa ilişkin talepleri ise şöyle sıralandı:

"Belirli bir mesleki yeterlilik gerektiren, sürekli olarak zamana karşı yarışan, bir anlamda ağır fikir emekçisi olan kesimlerin asgari ücret ve civarında çalıştırılması kabul edilemez. Bundan dolayı talebimiz, asgari ücret değil ‘taban ücret’tir.

Önerimiz; meslek hayatına yeni başlayan bir basın çalışanı için asgari ücretin en az iki katı ‘taban ücret’ belirlenmesidir.

Tüm basın emekçileri, aldıkları güncel ücretten bağımsız her yıl en az asgari ücret zammı kadar zam almalıdır.

Bununla birlikte, taban ücrete her deneyim yılı için yüzde 3 oranında zam eklenmeli; tüm bunlara ek olarak aynı kurumda devamlılık sağlayan basın emekçileri için, kurumda geçirdiği her yılbaşında ayrıca en az yüzde 5’lik zam yapılmalıdır."

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