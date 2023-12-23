DİSK Basın İş'ten asgari ücret eylemi: Her harfimizin hakkını alacağız

DİSK Basın İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirleyeceği 2024 yılı asgari ücretine ilişkin taleplerini dile getirmek amacıyla bugün saat 18.00'de Kadıköy’de Süreyya Operası önünde toplanma çağrısı yaptı. Basın İş'ten yapılan açıklamada, "Her harfimizin hakkını alacağız! İnsana layık bir yaşama yetmeyen asgari ücretle ilgili biz medya, yayınevi ve matbaa çalışanlarının da sözü var. Herkesi basın açıklamamıza davet ediyoruz" denildi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın İş), 2024 yılı asgari ücretine ilişkin İstanbul’da basın açıklaması düzenliyor.

Basın İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu hafta son kez bir araya gelerek belirleyeceği asgari ücrete ilişkin bugün Kadıköy’de toplanma çağrısı yaptı.

Sürayya Operası önünde saat 18.00’de yapılacak olan basın açıklamasında, medya, yayınevleri ve matbaa çalışanlarının asgari ücrete ilişkin taleplerine yer verilecek.

Basın İş’in X hesabından yapılan paylaşımda ise, basın açıklamasına katılma çağrısı yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Her harfimizin hakkını alacağız! İnsana layık bir yaşama yetmeyen asgari ücretle ilgili biz medya, yayınevi ve matbaa çalışanlarının da sözü var. Herkesi basın açıklamamıza davet ediyoruz.”

Sendikanın çağrı metni ise şöyle:

“Yılın o zamanı geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki günlerde asgari ücrete yapılacak artışı belirleyecek. Olağan ücret haline gelen, bazen türlü hileyle tamamı bile ödenmeyen, insana layık bir yaşama yetmeyen asgari ücretle ilgili biz medya, yayınevi ve matbaa çalışanlarının da sözü var.

Sesinizi sesimize katmak, sözümüze kulak vermek için hepinizi 23 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de, İstanbul Kadıköy'de, Süreyya Operası önünde yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz.”