DİSK Basın İş'ten tehdit edilen İsmail Arı ve Osman Çaklı'ya destek; yetkililere çağrı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Basın, Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın İş), gazeteciler İsmail Arı ve Osman Çaklı'nın çeteler tarafından tehdit edilmesiyle ilgili yetkilileri göreve çağırdı.

DİSK Basın İş, BirGün muhabiri İsmail Arı'nın "Şahinler Çetesi" ile irtibatlı olduğu belirtilen Gökhan Göz ile ilgili haberinden sonra tehdit edilmesi ve Osman Çaklı'nın yaptığı haberler nedeniyle "Daltonlar Çetesi" tarafından tehdit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sendikanın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son zamanlarda gündeme gelen yargı kararlarına dikkat çekilerek "Türkiye'de iktidarın, halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne yönelik saldırıları sonucunda meslektaşlarımız ve aileleri çeteler tarafından ölümle tehdit edildi" denildi.

Açıklamada, gazetecilerin neredeyse her gün sansür, soruşturma, gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kaldığını; iktidarın ve çetelerin tehditlerine boyun eğmeyeceği vurgulandı.

DİSK Basın İş'in açıklamasının devamında şunlara yer verildi:

"Bu saldırılara, tehditlere ve baskılara artık yeter diyoruz. Kirli ellerinizi gazetecilerin üstünden çekin! Neredeyse her gün sansür, soruşturma, gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kalan gerçek gazeteciler, iktidarın ve çetelerin tehditlerine boyun eğmedi, eğmeyecek. Kamuoyunun yararı, haber alma hakkı ve gazetecilik faaliyetlerini yerine getirirken engellenen meslektaşlarımızın yanındayız.

Yetkililere çağrımızdır:

* Meslektaşlarımız ve ailelerinin can güvenliği sağlanmalı.

* Ailelerin ev ve telefon numaralarının nasıl ele geçirildiği derhâl araştırılmalı.

* Tehdit eden kişi veya kişiler hızlı bir şekilde bulunmalı ve hesap vermeli!

*Gazetecilik faaliyetlerine yönelik engellemeler son bulmalıdır."