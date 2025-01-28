DİSK Basın İş, toplu iş sözleşmesi yetkisini aldı: "Barajı yıktık!"
DİSK Basın İş, yıllar sonra işkolu barajını aşarak toplu iş sözleşmesi yetkisini kazandı. Sendikadan yapılan açıklamada, "İşçilerin mücadelesinin önüne çekilen bürokratik engelleri mücadelemizle aştık!" denildi.
Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu (DİSK) Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası, uzun süren mücadeleler sonucunda toplu iş sözleşmesi (TİS) yetkisini kazandı.
Sendikanın yeterli üye sayısına ulaşmasıyla birlikte işkolu barajını aşması, işçi hakları adına önemli bir dönüm noktası oldu.
DİSK Basın İş tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Barajı yıktık! Uzun yıllar sonra yeniden işkolu barajını aşarak toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini kazandık. İşçilerin mücadelesinin önüne çekilen bürokratik engelleri mücadelemizle aştık!” ifadelerine yer verildi.
Sendika, matbaalarda, yayınevlerinde ve gazetelerde çalışan işçilerin dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.
🎯 BARAJI YIKTIK!— DİSK Basın-İş (@diskbasinis) January 28, 2025
Uzun yıllar sonra yeniden işkolu barajını aşarak toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini kazandık. İşçilerin mücadelesinin önüne çekilen bürokratik engelleri mücadelemizle aştık!
Matbaalarda, yayınevlerinde, gazetelerde omuz omuza çalıştığımız arkadaşlarımızı… pic.twitter.com/Vzyz1UnfZq