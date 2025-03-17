DİSK Basın İş’in açtığı yetki davası: Bilirkişi, "yetki barajı aşıldı" dedi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası'nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan "2024 yılı Temmuz İstatistiği" verilerinde yüzde 1 barajını aştığı bilirkişi raporuyla tespit edildi.

DİSK Basın-İş, 24 Temmuz 2024 tarihli ve 32611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2024 yılı Temmuz İstatistiği” verilerine itiraz ederek Ankara 4’üncü İş Mahkemesi’nde dava açtı.

Resmi Gazete’de yayımlanan verilere göre, Basın Yayın ve Gazetecilik iş kolunda çalışan toplam işçi sayısının 97 bin 454, DİSK Basın-İş’in üye sayısı ise 856 olduğu kaydedilmiş, üye sayısının işçi sayısına oranı da yüzde 0,88 olarak ilan edildi.

DİSK Basın-İş, verilere itiraz ederek üye sayısının 1029 olduğunu ve yüzde 1,05 oranı ile işkolu barajını aştığını ifade etti.

"VERİLER HATALI"

Bunun üzerine Mahkeme sendikanın üye sayısını tespit etmek üzere bilirkişi görevlendirdi. Dava dosyasına geçtiğimiz ay bilirkişi raporu girdi.

Bilirkişi raporunda Resmi Gazete’de yayımlanan “2024 yılı Temmuz İstatistiği” verilerinin hatalı olduğu belirtildi.

Bilirkişi, “Basın, Yayın ve Gazetecilik” iş kolunda toplam 97 bin 454 işçinin çalıştığı, bunlardan 1017’sinin DİSK Basın-İş’e üye olduğu, sendikanın ülke genelinde aynı iş kolunda çalışan toplam işçi sayısına oranının ise yüzde 1,04 olduğu tespitini yaptı.

Ayrıca bilirkişi raporunda DİSK Basın-İş’in toplu iş sözleşmesi yapmak için gerekli olan yüzde 1 barajını da aştığı kaydedildi.