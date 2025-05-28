DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: "Komisyon acilen toplanmalı"

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, milyonlarca emekçinin ara zam talebine ilişkin "Asgari Ücret Tespit Komisyonu acilen toplanmalıdır ve asgari ücret güncellenmelidir" dedi.

Asgari ücrete ara zam yapılıp, yapılmayacağı gündemdeki yerini korurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa mitinginde yaptığı ara zam çağrısının ardından milyonlarca emekçinin bekleyişi sürüyor.

Hükümet yetkililerinin açıklamaları ise 2025'te asgari ücrete ara zam yapılmayacağı yönündeydi.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 2020'den itibaren çok yüksek enflasyon sürecine girdiğini, bütün ücretlerin yüksek enflasyon karşısında olağanüstü derecede gerilediğini, alım gücünün her gün daha da gerilediğini anlattı. Özellikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) resmi enflasyon rakamlarına göre bile çalışanların ciddi gelir kaybına uğradığını belirten Çerkezoğlu, TÜİK’in enflasyonu doğru ölçmediğini ifade etti.

"ŞU ANKİ ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINA GERİLEDİ"

TÜİK’e karşı açtıkları davaları hatırlatan Çerkezoğlu, kurumun Haziran 2022'den bu yana enflasyon sepetindeki, madde fiyat listesini de açıklamadığını hatırlattı. Her geçen gün işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin olağanüstü derecede yoksullaştığını ifade eden Çerkezoğlu, "Biz enflasyonun yüksek olduğu süreçlerde, asgari ücretin yılda dört kez güncellenmesi gerektiğini söylüyoruz" dedi.

Çerkezoğlu, enflasyonun yüksek olduğu 2022 ve 2023'te asgari ücretin yıl ortasında revize edilmek zorunda kaldığını belirtti. DİSK'in, nisandan itibaren asgari ücrete zam çağrısı yaptığı 2022'de önce herkesin, "Olmaz, aralık ayını bekleyeceğiz" dediklerini anlatan Çerkezoğlu, ancak daha sonra temmuzda asgari ücrete zam yapıldığını belirtti.

Fakat 2024'te bütün ısrarlarına ve mücadelelere rağmen asgari ücretin temmuzda revize edilmediğini söyleyen Çerkezoğlu, asgari ücretin yıl sonuna kadar da olağanüstü düştüğünü, Aralık 2024'te açıklanan mevcut asgari ücretin açlık sınırının altına gerilediğini ifade etti.

"CHP'NİN ZİYARETİ BİZİM AÇIMIZDAN ÖNEMLİ"

Çerkezoğlu, 22 bin lira ile milyonlarca işçinin, emekçinin yıl sonuna kadar hayatını sürdürebilmesinin mümkün olmadığını, o nedenle asgari ücretle birlikte bütün ücretlerin yıl ortasında mutlaka revize edilmesi gerektiğini söyledi. Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

"Müthiş bir alım gücü kaybı söz konusu. O yüzden biz bunun mücadelesini zaten yürütüyoruz. Bunun tabi bütün siyasi partilerin ana muhalefet partisinin de gündeminde olması bizim açımızdan önemli. Yarın CHP Genel Başkanı, Genel Sekreteri, yöneticileri DİSK'i ziyaret edecekler. Emeğin gündemlerini, emek örgütleri olarak bizlerin gündemindeki konuları değerlendirme olanağı bulacağız. Bu son derece önemlidir. Bizim açımızdan da anlamlıdır. Biz hem kendilerine bu konudaki asgari ücret, gelirde adaletin sağlanması, adaletli bir bölüşüm sistemi için önerilerimizi, politikalarımızı hem vergide adaletle ilgili politikalarımızı, hem de hepsinden önemlisi Türkiye'yi bir asgari ücretler ülkesi olmaktan çıkarabilmek açısından sendikalaşmanın, sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılması noktasındaki politikalarımızı, mücadelemizi, hedeflerimizi paylaşacağız"

"TÜRKİYE'Yİ BİR ASGARİ ÜCRETLER ÜLKESİ"

Ücretlerin alım gücünün korunmasının çok önemli olduğunu belirten Çerkezoğlu, ancak asgari ücretle ilgili en başta konuşulması gereken şeyin Türkiye'yi bir asgari ücret ülkesi haline getiren politikalardan vazgeçilmesi olduğunu vurguladı.

Çerkezoğlu, "Çünkü dünyada asgari ücretli çalışanların oranı yüzde 2, 3, 5'i geçmez. Ama bugün Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle çalışıyor. O nedenle Türkiye'yi bir asgari ücretler ülkesi olmaktan kurtarmaktır temel meselemiz. Bunun da yolu bütün dünyada bir tanedir, sendikalaşmadır. Sendikal hakların kullanılması, toplu sözleşme hakkının kullanılabilmesidir" diye konuştu.

"ARA ZAMMA KARŞI HİÇBİR YASAL ENGEL YOK"

Ara zam talebine ilişkin iktidara da çağrıda bulunan Çerkezoğlu, asgari cüretin yıl ortasında rezive edilmesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun acilen toplanması ve asgari ücretin güncellemesi gerektiğini vurguladı. Bu adımın önünde hiçbir yasal engellin olmadığını hatırlatan Çerkezoğlu, "Bu koşullar altında zaten son derece düşük olan bu asgari ücretle yıl sonuna kadar devam edilmesi mümkün değildir. Bu milyonları açlığa mahkum etmektir. Artık yoksulluğa da değil, sadece açlığa mahkum etmektir." ifadelerini kullandı.