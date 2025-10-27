DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan "asgari ücret" mesajı

Abidin YAĞMUR

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yılın başında 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretin 9 ayda 5 bin 621 lira kaybettiğini vurguladı. Asgari ücretin belirlenme şeklini eleştiren Çerkezoğlu, "Bir masanın etrafında 15 kişi toplanıp milyonların hayatı hakkında karar veremez. Türkiye’nin en büyük toplu sözleşme süreci gerçek bir toplu pazarlıkla yapılmalıdır. Uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın da olduğu bütün konfederasyonların masada olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir asgari ücret" dedi.

DİSK Çukurova Bölge Temsilciler Kurulu toplantısı Mersin’de yapıldı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, beraberindeki sendika başkanlarıyla birlikte toplantı öncesinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız’ı ziyaret etti.

Toroslar Belediyesi salonunda yapılan bölge toplantısına Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay’dan 110 sendika şube başkanı ve işyeri temsilcisi katıldı.

"ASGARİ ÜCRETLİNİN KAYBI 5 BİN 621 LİRA"

Toplantının ardından “Hayat Pahalı, Emek Ucuz. Bu Ücretlerle Yaşanmaz” sloganıyla bir açıklama yapıldı.

Burada konuşan Çerkezoğlu, "Öyle bir düzen kurdular ki, düzenin bütün çarkları işçiden alıp patrona vermek üzerine kurulu. Düzenin bütün çarkları yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapmak için dönüyor. Ücret politikası, vergi politikası her şeyi işçiden alıp patrona vermek için dönüyor. Bu yılın başından itibaren bütün işçiler olarak, sadece 9 ayda vergi ve kesintiler nedeniyle yaşadığımız kayıp 1 trilyon 328 milyar lirayı buldu. Yani sadece ilk 9 ayda bizler, emekçiler 1 trilyon 328 milyar liramızı kaybettik. Bu para patronların, bir avuç sermayedarın kasasına aktarılıyor. Yılın başında 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret 9 ayda 5 bin 621 lira kaybetti. Bugün aslında 22 bin 104 olan asgari ücret 16 bin liralara geriledi. Yılın başında yüzde 30 olarak belirlenen asgari ücret resmi enflasyon karşısında bile 15 puan alacaklı başladı bu yıla. Şimdi hedeflenen enflasyon diyorlar. Uluslararası finans kuruluşları yüzde 20’ler, yüzde 25’ler düzeyinde bir asgari ücret artışı yapın, daha fazla yapmayın diyorlar Türkiye’yi yönetenlere ve bugün Türkiye’de milyonlar asgari ücret ve bütün ücretlerle açlığa mahkum edilmek isteniyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en çok asgari ücreti konuştuğunu kaydeden Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyanın hiçbir yerinde asgari ücret bu kadar konuşulmazken Türkiye’de neden bu kadar gündemde? Çünkü Türkiye’yi bir asgari ücretliler ülkesi haline getirdiler. Hepimizi asgaride, hepimizi yoksullukta eşitleyen bir politika izliyorlar. Bu ülkede asgari ücretin belirlenme süreci, devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme sürecidir. Bir masanın etrafında 15 kişi toplanıp milyonların hayatı hakkında karar veremez. Türkiye’nin en büyük toplu sözleşme süreci gerçek bir toplu pazarlıkla yapılmalıdır. Uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın da olduğu bütün konfederasyonların masada olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir asgari ücret. Ve asgari ücret bir işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olarak belirlenmelidir. Hâlâ Türkiye’de asgari ücreti tek bir işçi üzerinden belirliyorlar."

SGK BAŞKANINA TEPKİ

Çerkezoğlu, SGK Başkanının “Emekliler uzun yaşadığı için maaşları düşüyor” şeklindeki sözlerine de tepki gösterdi. Emeklinin bu ülkenin sırtında bir yük olmadığını vurgulayan Çerkezoğlu, "Bu zihniyeti kabul etmediğimizi bir kez daha söylüyoruz. Ülkeyi yönetenlerin görevi, bu ülkede yaşayan 85 milyon insanı son nefeslerine kadar sağlıklı bir şekilde yaşatmak, sağlıklı bir ömür sağlamak, uzun yaşatmak, insani koşullar sağlamak iktidarın görevidir. Emekliler bu ülkenin sırtında bir yük değildir. Emekliler yıllarca çalışmış, üretmiş, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmuş kişilerdir. Emeklileri bir yük olarak gören bu zihniyeti asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.