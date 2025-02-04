DİSK, BASKİ’de çoğunluğu aldı: Yetki Genel-İş Sendikası'na geçecek

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (BASKİ) DİSK/Genel-İş yeterli çoğunluğu sağladı.

DİSK/Genel-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yasal süreç gereği BASKİ'de 2 Mart 2025'te yetkili sendika olacaklarını söyledi.

Ovalı, bazı amir ve şeflerin baskıları sonucu sendikadan 321 üyenin istifa ettirildiğini ancak buna rağmen DİSK/ Genel-İş'in çoğunluğu sağlandığına dikkat çekti.

"MÜCADELEMİZ GÜÇLENEREK DEVAM EDİYOR"

DİSK/Genel-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı, sendikanın büyümeye ve yeni üyeler kazanmaya devam ettiğini belirtti. Ovalı, Büyükşehir ve "BASKİ A.Ş.’de örgütlenmeye omuz ve emek veren her kademedeki değerli ekiplerimizle, temsilci ve yöneticilerimizle ve işçi kardeşlerimizle birlikte büyük bir başarıya imza attık. Çoğunluğu aldık, hayırlı olsun. Bunu koruyup büyütmek için birlik olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca başka sendikaların işçiler üzerinde baskı oluşturduğu iddialarına da değinen Ovalı, "Bazı sendikalar, çalışanları istifaya zorlamak için baskı ve tehdit uyguluyor. Ancak biz emek mücadelemizi hukuki yollarla sürdüreceğiz. Baskılarla üyelikten istifaya zorlanan işçilerimiz yasal düzenleme gerekçesi ile 30 günlük süreç içerisinde yeniden sendikamıza döndüğü anda sendikamız dan hiç gitmemiş sayılacağı da kanuni güvence altındadır. İstifaya zorlanan Arkadaşlarımızın sendikamıza geri dönüş yapabileceğini hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖRGÜTLENME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sendika yetkilileri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ içerisindeki örgütlenme sürecinin devam ettiğini vurgulayarak, "Henüz herhangi bir sendikaya üye olmayan çalışanlar da var. Bu arkadaşlarımızı sendikamıza katılmaya davet ediyoruz. Güçlü bir birliktelik için hep birlikte hareket etmeliyiz" çağrısında bulundular.

Ayrıca, başka sendikaların "Toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacaksınız" iddialarını da yalanlayan Genel-İş yetkilileri, "Anayasa Mahkemesi kararıyla sabittir ki, imzalanan toplu iş sözleşmesi taraf sendika üyesi olmayan çalışanları da kapsar. Bu kanuni güvenceye dayanak olarak hiç Kimse yeni imzalanacak Toplu İş Sözleşmesinde hak kaybına uğramayacak" şeklinde konuştu.

BALIKESİR’DE YENİ BİR ŞUBE AÇILIYOR

DİSK/Genel-İş Sendikası, BASKİ'deki yetki sürecini ve çalışma koşullarını iyileştirmek adına hukuki ve sendikal mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Balıkesir’de üye sayısının çoğalması ile mevcut Balıkesir Şubesi’ne ilave olarak faaliyet gösteren temsilciliğin yeni bir şube olarak hizmet vereceği bildirildi.



Ayrıca sendika genel merkezi tarafından da sürece ilişkin detaylı açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade edildi.