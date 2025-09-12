DİSK davası 12 Eylül’ün kara kutusu

Melisa AY

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 3 ciltten oluşan DİSK Tarihi kitap serisinin son cildini İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Metrohan’daki törenle tanıttı. Prof. Dr. Aziz Çelik’in editörlüğünü üstlendiği, DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından yayına hazırlanan DİSK Tarihi, 1967’den 1991’e kadar konfederasyonun tarihini anlatıyor. Son cildiyle beraber 2 bin 500 sayfaya ulaşan kitabın ilk cildi 2020, ikinci cildi 2022 yılında çıktı. Önceki gün tanıtılan ve 1980-1991 yılları arasını ele alan son cilt, “Darbe, Dava, Dayanışma” alt başlığı ile yayımlandı.

12 Eylül 1980 darbesinden başlayan kitap, DİSK Davası’nın sonlandığı 1991 yılına kadar olan dönemin ve yeniden açılış sürecini anlatıyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kitabın tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Yarım asrı aşan tarihi kitaplaştırmak çok büyük bir heyecan. Bu kitap bir mücadele anıtı ve hafıza kaydıdır. DİSK Davası, yalnızca bir sendika davası değil, Türkiye demokrasi tarihinin özeti, 12 Eylül’ün kara kutusudur" dedi. Kitabın editörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Aziz Çelik çalışmanın tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek "Çalışmamız bir belgesel niteliğinde. Başlangıçta 52 sanık için idam talebi varken, sayı 78’e ulaşıyor; DİSK Ana Davası temel alınıyor. Üye sendikaların bireysel davaları süreç içinde birleştikçe 1477 kişiye kadar genişleyen benzersiz bir külliyatla karşı karşıyayız" diye konuştu.

‘ASLA AFFETMEYECEĞİM’

Çelik, kitapta yer alan tanıklıklar ve anekdotlara değinirken yaptığı konuşmada "DİSK Davası boyunca büyük acılar ve travmalar da yaşandı. Bunlardan biri DİSK Onur Kurulu üyesi ve Lastik-İş sendikası Yönetim Kurulu üyesi Osman Özkan’ın yaşadığı acıdır. Özkan’a kızının cenazesine katılma izni verilmediği için cenaze cezaevi önüne getirilmişti. Osman Özkan yıllar sonra savunma sırası geldiğinde ‘DİSK davasının savcısını asla affetmeyeceğim’ dedi" diye konuştu.

ITUC Genel Sekreteri Luc Triangle da törene dayanışma mesajı gönderdi. Triangle video yoluyla yolladığı mesajda “En karanlık günlerde bile direniş zaferi getirir. Türkiye işçi sınıfının mücadelesi bizim mücadelemizdir" diye konuştu.

İMAMOĞLU’NA ÖDÜL

Törende, dava sürecinde DİSK üyesi olmayan ve konfederasyon ile dayanışma gösteren isimler anılarak DİSK Davası Vefa Plaketleri dağıtıldı. Davada yargılanan dönemin İBB Başkanı Ahmet İsvan Özel Plaketi tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verildi. İmamoğlu adına ödülü Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman aldı. İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu Silivri’den yolladığı mesajda, "Halkçı ve icraatçı belediyeciliğin simgesi Ahmet İsvan’ın adını taşıyan bir ödüle layık görülmek büyük onurdur. İsvan, yoksulluğun kader olmadığını gösterdi; biz de şeffaflık, sosyal adalet ve kamu yararı anlayışıyla çalıştık. Demokrasi, örgütlenme ve hak arama hürriyetinin güvencesidir. Demokrasiye yapılan her saldırı, işçinin ve dar gelirlinin hayatını zorlaştırır. Örgütlü sendikal yapı güçlendikçe demokrasi de güçlenir" ifadeleri yer aldı.

Vefa plaketlerinden biri, davanın savunmasını üstlenen hukukçular adına Av. Ercüment Tahiroğlu’na davada yargılanan dönemin DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar tarafından takdim edilirken gazeteciler adına vefa plaketi Şükran Soner’e, DİSK davasında konfederasyonu savunan dönemin Genel Başkanı Abdullah Baştürk’ün anısına vefa plaketi eşi Ayten Baştürk adına verildi.